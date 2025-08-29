Más de 100 estudiantes participaron de la muestra inmersiva “Bosque”

Organizada por el Municipio de Coronel Suárez junto a la artista y docente Mercedes Resch. Una propuesta que permitió a los alumnos reflexionar sobre el cuidado de los árboles y la importancia de proteger el planeta.

👩‍🎓 La jornada que congregó a más de 100 estudiantes, se desarrolló el pasado jueves 28 de agosto en el Mercado de las Artes “Jorge Luis Borges” donde por la mañana asistieron alumnos de la E.E.S. N° 4, mientras que por la tarde visitaron la muestra estudiantes de las escuelas primarias N° 11, N° 6 y N° 1.

📚 Además de recorrer y conocer la muestra, los chicos realizaron actividades coordinadas por estudiantes de 4° año del Profesorado de Biología —dictado por la profesora Magdalena Graff en el ISFDyT N° 48— y de la Profesora de Letras Carolina Rack.