El equipo de profesionales desarrollará el viernes 5 de septiembre, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Plaza “Domingo N. Moccero” de Villa Belgrano.
🕛El operativo se realizará de 9:00 a 12:00hs.
➡️Se solicita a los vecinos:
🪪Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).
🐕🦺Presentar a los perros con correa y collar.
🐈⬛Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.
⛈️Se suspende por lluvia.
