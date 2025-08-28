Campaña de Vacunación Antirrábica en Villa Belgrano

El equipo de profesionales desarrollará el viernes 5 de septiembre, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Plaza “Domingo N. Moccero” de Villa Belgrano.

🕛El operativo se realizará de 9:00 a 12:00hs.

➡️Se solicita a los vecinos:

🪪Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

🐕‍🦺Presentar a los perros con correa y collar.

🐈‍⬛Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.

⛈️Se suspende por lluvia.