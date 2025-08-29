La Orquesta Escuela de Coronel Suárez celebró el mes de las Niñeces junto a Hugo Figueras

El pasado jueves 28 de agosto, en el marco del Programa Provincial de Coros y Orquestas gestionado por el Intendente Ricardo Moccero y financiado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo un emocionante concierto que reunió al reconocido músico y compositor Hugo Figueras con la Orquesta-Escuela de Coronel Suárez.

⏰ Con dos funciones, a las 10:00 y 14:30 horas, cientos de estudiantes disfrutaron de un espectáculo cargado de música, alegría y aprendizaje, donde los jóvenes músicos locales compartieron escenario con Figueras, quien con su estilo lúdico y participativo logró cautivar tanto a chicos como a grandes.

🤝 La jornada contó con el auspicio de la Asociación Italiana de Coronel Suárez, que reafirmó su compromiso con la promoción de la cultura y el arte en la comunidad. Además, la actividad contó con el acompañamiento de la Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero, a través de la Dirección de Gestión Cultural y Ceremonial, la Asociación Andante y la Jefatura Distrital de Educación.

🎻 La propuesta permitió que niñas, niños y adolescentes no solo mostraran el fruto del esfuerzo y la dedicación que realizan semana a semana en los ensayos, sino también vivieran la experiencia única de compartir escenario con un artista de trayectoria nacional, que pone en valor la importancia de la música como herramienta educativa, cultural y social.

✨ Una jornada que quedará en el recuerdo por la energía, la participación del público y el gran trabajo colectivo de los docentes, estudiantes y organizadores.