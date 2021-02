LLEGÓ LA HORA DE SOLICITAR AYUDA HACE CLICK Y COLABORA CON LA BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL DE CORONEL SUÁREZ

Maravilloso el asfalto si no olvidamos el desarrollo del cerebro y el corazón de los niños”

LUISA BRAGANZA

Parece mentira… a esta altura de los acontecimientos tener que apelar a la BUENA VOLUNTAD de los vecinos para poder CONTINUAR con el legado que nos dejó nuestra querida Luisa.

El Municipio debe todo el alquiler del año 2020 al Rotary Club de Coronel Suárez. Y se corre el mismo riesgo para el corriente año.

Después de años y años de apoyo por parte del municipio, pues así fue el compromiso que asumieron los intendentes, incluidos Ricardo Moccero, para tener una sede, cuando el ex director de Cultura año 2009, pidió las instalaciones que ocupaba nuestra institución en el Mercado de las Artes y que nos había cedido el ex intendente Don Ricardo Wagner, en estas horas se nos han acabado los recursos, el municipio decidió no ayudarnos más y serán entonces los vecinos los que con absoluta seguridad nos van a dar las herramientas para que podamos seguir adelante.

Al final de la nota está el número de CBU de la cuenta de la Biblioteca, allí pueden depositar, hoy es más fácil, se puede hacer desde casa sin tener que ir al banco. Es un click, y los 100, 500 o 1000 que nos donen van a servir para saldar la deuda contraída por el Municipio con el Rotary Club Coronel Suárez.

Con su colaboración podemos continuar nuestra labor que es necesaria ya que un nene de jardín podrá jugar en la ludoteca y así empezar a querer a los libros mientras aprende a leer.

Los chicos tendrán quien les enseñe cómo buscar una respuesta en un libro.

Los jóvenes y los adultos que lo deseen podrán recorrer nuestra colección de diarios y la enorme colección de historietas.

Podemos seguir trabajando con la campaña Mantas que Abrazan.

Los adultos mayores podrán tener un libro como compañía

Nos permitirá seguir dando el servicio de puerta a puerta.

Ofreciendo libros a las familias que los necesiten.

Llevando libros a la Plaza San Martín

Con ese click le vas a dar el mejor de los abrazos a Luisa.

Y con ese click, los actuales dirigentes de la Biblioteca Popular Infantil de Coronel Suárez se van a sentir acompañados en esta difícil situación y podrán seguir creciendo.

Esperando la generosa respuesta de los suarenses, cerramos este pedido que no nos da vergüenza, muy por el contrario nos hace tener más ganas de luchar, con otra frase de la enorme Luisita Braganza: “ojalá que todos los chicos tengan un lugar donde leer un libro, “ahí sí que nos salvamos y podremos gritar como locos: ¡Argentina! ¡Ar gen ti na!”

Biblioteca Popular Infantil de Coronel Suárez

CBU: 0140352501684705013742

Banco Provincia