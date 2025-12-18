LAS RURALES DE SUÁREZ Y HUANGUELÉN, JUNTO CON LA CÁMARA DE COMERCIO SUARENSE Y UN DURO COMUNICADO

Comunicado, con fecha 17 de diciembre del 2025, dado a conocer por la Sociedad Rural de Coronel Suárez, Sociedad Rural de Huanguelén y la Cámara de Comercio de Coronel Suárez.

El intendente y sus concejales siguen metiendo la mano en el bolsillo al Suarense

Los que firmamos esta nota queremos expresar a través de este comunicado nuestro profundo y enérgico rechazo por el accionar del Intendente Municipal Ricardo Moccero y los concejales Pablo “Tanque” Ordoñez, Leandro “Tordo” Loos, Carlos “Lucho” Rudy, Magdalena Graff, Miguel Desch, Hugo Schulmeister, Elisabeth Minnig y la presidenta de HCD Andrea Acosta quienes con su voto avalan la creación de un nuevo impuesto.

La imposición del 2% al consumo de combustibles y la restauración de la sobretasa vial Rural del 10% muestran que para ellos la ambición recaudatoria está por encima del bienestar de la comunidad del distrito.

El cobro de una tasa del 2% al consumo de combustibles en el surtidor afecta de lleno a toda la población en general, encareciendo los transportes de mercadería, los fletes de la producción, el propio movimiento de las personas hacia y desde sus lugares de trabajo, encareciendo los costos de los bienes y servicios que consumimos todos los días en nuestra vida cotidiana. Esto representaría aproximadamente unos 42 millones de pesos por mes y unos 500 millones de pesos por año que estaría aportando la ciudadanía.

La propuesta de una re imposición de la sobretasa del 10% sobre la tasa vial, lejos de buscar la solución a los problemas presupuestarios que enfrenta la comisión vial, persigue una vez más aumentar la recaudación del municipio para gastar arbitrariamente la plata de los ciudadanos.

Esta sobretasa nació como respuesta a la emergencia sanitaria del Covid-19 en el año 2020 y se mantuvo hasta este año a pesar de que la pandemia llego a su fin hace más de 3 años, y cuando finalmente el HCD aprobó su derogación, el poder ejecutivo busca volver a cobrarla para engrosar su caja de gastos generales.

Es por todo esto que lamentamos el avance de estas iniciativas, con un nocivo impacto en la producción, economía y comunidad local, impulsadas sin dialogo, sin consenso, y sin participación de las entidades que representan al sector productivo y comercial de nuestra localidad e instamos a los ciudadanos a interiorizarse en estos temas y participar activamente de las sesiones del Concejo Deliberante y visibilizar sus reclamo y malestar con estas decisiones.