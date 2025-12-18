La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa que el día 18 de diciembre de 2025, siendo aproximadamente las 09:35 horas, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez 1ª procedió a la aprehensión de un masculino por el delito de desobediencia.
El procedimiento se originó a raíz de un llamado recibido desde la Comisaría de la Mujer y la Familia, alertando que en inmediaciones del Jardín Cumelén, ubicado en la intersección de las calles Bernardo Irigoyen y Las Heras, se encontraría un sujeto incumpliendo una medida cautelar vigente.
Constituido el personal policial en el lugar, se procedió a la aprehensión de TOLOSA, Adrián Alberto, de 39 años, quien se hallaba violando una medida cautelar de prohibición de acercamiento, dispuesta a favor de una femenina que se hallaba tambien en el lugar.
Se dio intervención a la U.F.I.J. N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, quedando el aprehendido a disposición de la autoridad judicial interviniente.
APREHENSIÓN POR DESOBEDIENCIA
