Independiente celebró su tradicional Fiesta del Deporte y Brindis de Fin de Año

Con un Gigante colmado de familias, socios, deportistas y simpatizantes Club Independiente llevó adelante en la noche del miércoles 17 de diciembre, su tradicional Fiesta del Deporte y Brindis de Fin de Año.

Durante el evento, se reconoció a los deportistas más destacados de cada una de las disciplinas, reconociendo el esfuerzo, el compromiso y la dedicación demostrados a lo largo del año en Vóley, Patín, Fútbol Mayor Masculino y Femenino, Escuelita Femenina, Escuelita Masculina, Inferiores, Kösser y Bochas.

El presidente de la institución, Clemente Schwerdt, agradeció especialmente a los profesores de todas las disciplinas, destacando que “se ponen la camiseta del Rojo todos los días, no solo para enseñar deporte, sino también para acompañar, contener e inculcar valores a nuestros pibes”.

Asimismo, expresó su reconocimiento a las subcomisiones, cuyo trabajo silencioso resulta fundamental para el funcionamiento del club; a los socios, simpatizantes y familias, que siempre acompañan cuando la institución los necesita; y a los comercios y empresas que respaldan a Independiente durante todo el año.

Un agradecimiento especial fue dedicado a quienes culminan su etapa dentro de la Comisión Directiva, valorando el esfuerzo y la dedicación de estos últimos cuatro años, dejando tiempo personal y familiar para que el club continúe creciendo.

Por último, Schwerdt agradeció a todos los deportistas por elegir a Independiente, por hacer propio el club, defender sus colores y representar al Rojo de San José con orgullo.

Al finalizar la noche, todos los presentes compartieron un brindis para celebrar los grandes logros conseguidos durante este año y renovar el compromiso por un 2026 de crecimiento, trabajo y nuevos desafíos.