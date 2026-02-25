DETUVIERON A UN INDIVIDUO IMPUTADO POR UN ABUSO SEXUAL

En la fecha, personal de la SubDDI Coronel Suárez dio cumplimiento a una orden de allanamiento, secuestro y detención, emanada del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Como resultado del procedimiento, se procedió a la detención de un masculino de 35 años de edad, quien se encuentra imputado por el delito de Abuso Sexual Agravado, en una causa en la que resulta damnificada una menor de edad. Asimismo se procedió al secuestro de un teléfono celular que será periciado

La presente investigación se halla a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14, Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual, del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se cumplimentaron las diligencias ordenadas, quedando el causante a disposición del magistrado interviniente.

Fdo.:

Ricardo A. Franssen

Comisario Inspector

Jefe SubDDI Coronel Suárez