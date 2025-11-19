La UNS recibirá un subsidio extraordinario para continuar su reconstrucción tras la inundación

Lo confirmó el rector Daniel Vega. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuya visita reciente a la UNS generó controversias, fue clave para destrabar la ayuda.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación aprobó un subsidio extraordinario de $1.100 millones destinado a continuar la reconstrucción de las áreas dañadas de la Universidad Nacional del Sur (UNS) tras la inundación histórica del pasado 7 de marzo en Bahía Blanca.

La confirmación llegó a través del propio rector, Daniel Vega, quien lo celebró en sus redes: “Excelentes noticias para seguir reconstruyendo la UNS”. También agradeció la gestión del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, clave —según indicó— para destrabar la ayuda económica.

Fuente: Lanueva.com