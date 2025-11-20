REGISTRO DE OPOSICIÓN

En el marco del sorteo de terrenos realizado la semana pasada, se informa que ya se encuentra habilitado el Registro de Oposición.

📝 ¿Quiénes pueden realizar una oposición?

Aquellos vecinos que cuenten con conocimiento fehaciente de que alguno de los beneficiarios del sorteo posee bienes inmuebles a título de dueño o dominio.

🏢 ¿Dónde realizar la presentación?

En la Delegación Municipal de Huanguelén.

📅 Fechas: Jueves 27 y viernes 28 de noviembre

⏰ Horario: De 8:00 a 13:00 hs

Agradecemos a la comunidad por acompañar este proceso con responsabilidad y compromiso.