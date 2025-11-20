En el marco del sorteo de terrenos realizado la semana pasada, se informa que ya se encuentra habilitado el Registro de Oposición.
📝 ¿Quiénes pueden realizar una oposición?
Aquellos vecinos que cuenten con conocimiento fehaciente de que alguno de los beneficiarios del sorteo posee bienes inmuebles a título de dueño o dominio.
🏢 ¿Dónde realizar la presentación?
En la Delegación Municipal de Huanguelén.
📅 Fechas: Jueves 27 y viernes 28 de noviembre
⏰ Horario: De 8:00 a 13:00 hs
Agradecemos a la comunidad por acompañar este proceso con responsabilidad y compromiso.
