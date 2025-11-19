HORARIO ESPECIAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FERIADOS QUE SE VIENEN

La secretaria de Servicios Públicos informa a la comunidad que los días jueves 20 (asueto por el Día del Empleado Municipal), viernes 21 (día no laborable con fines turísticos) y el lunes 24 de noviembre (feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional –traslado del jueves 20-) el servicio de recolección de residuos domiciliarios se prestará a partir de las 05:30hs., excepto la zona céntrica que comprende las Avenidas Casey, Conturbi, Sixto Rodríguez y Uriburu que será a partir de las 08:00hs.