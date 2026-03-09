LA POLICIA SIGUE INCAUTANDO MOTOCICLETAS EN LOS DISTINTOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa los resultados de distintos procedimientos realizados en el distrito durante los últimos días.

Personal policial de las distintas dependencias llevó adelante intervenciones que derivaron en infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, secuestro de motovehículos y la aprehensión de una persona por disturbios en la vía pública.

El día 5 de marzo, alrededor de las 21:00 horas, en Avenida Libertad al 400 de Pueblo Santa Trinidad, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Seccional Tercera labró infracción a un masculino por Ordenanza Municipal N° 8305 (Art. 1 y 3), procediéndose al secuestro de una motocicleta Honda XR Tornado 250 c.c.,. Interviene el Juzgado de Faltas Municipal de Coronel Suárez.

Posteriormente, el 7 de marzo a la 01:00, en Avenida Libertad y Fundadores de Pueblo Santa Trinidad, se procedió al secuestro de una motocicleta Zanella ZB Tuning 110 c.c., sin dominio colocado, la cual se encontraba sin ocupante. La infracción se labró por Art. 40 inc. D y Art. 31 de la Ley 24.449 y Art. 3 de la Ordenanza Municipal 8305. Tras cursar numeración de motor y chasis, no se registraron impedimentos legales. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Asimismo, el 7 de marzo, en Avenida San Martín y Olavarría de Coronel Suárez, personal de la Seccional Primera infraccionó a un masculino por Ley 24.449 Art. 40 incisos A y C, al constatarse licencia de conducir no habilitante y falta de seguro obligatorio, procediéndose al secuestro de una motocicleta Suzuki AX 110. Interviene el Juzgado de Faltas local.

En otro procedimiento realizado el 8 de marzo en Fundadores y Juan Pedro Schwab de Pueblo Santa Trinidad, se infraccionó a un masculino de 17 años de edad, procediéndose al secuestro de una motocicleta Zanella ZB110 por infracción a la Ley 24.449 Art. 40 inc. A, Art. 68 y Art. 48 inc. D, debido a circular sin licencia de conducir, carecer de seguro obligatorio y realizar maniobras imprudentes. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Por último, el 8 de marzo a las 22:30 horas, en Avenida Libertad al 700, sector del Anfiteatro de Pueblo Santa Trinidad, personal policial procedió a la aprehensión de Emanuel Roth (24) por infracción a los Artículos 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73, al encontrarse en aparente estado de ebriedad ocasionando disturbios y alterando la tranquilidad del vecindario. Interviene el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez