Carolina Radice recibió la distinción “Ivonne Trillia de Leschot” en el marco del Día Internacional de la Mujer

El intendente Ricardo Moccero entregó, este lunes 9 de marzo, la distinción “Ivonne Trillia de Leschot” a Carolina Radice, en un acto realizado en el hall del Palacio Municipal, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Acompañaron al intendente el Jefe de Gabinete Mauro Moccero, y funcionarios del gabinete municipal, concejales, familiares y amigos.

Durante el acto, el Intendente destacó que Carolina Radice fue la única mujer que tuvo el honor de ser intendenta de Coronel Suárez, resaltando su conducta, su vocación de trabajo y el impulso de proyectos que marcaron la vida de la comunidad, como las Residencias Municipales —que este año cumplen 20 años—, las becas universitarias municipales y el programa Salud Solidaria, entre otras iniciativas.

Por su parte, Carolina Radice agradeció a las personas que la forjaron en su trayectoria de vida, marcando su vocación: la política y la educación; ámbitos que, aunque parezcan distintos, tienen mucho en común: escuchar, acompañar, ayudar y trabajar con otros. Ninguna de estas tareas se realiza en soledad.”

“Por eso quiero reconocer a quienes hicieron posible que hoy esté aquí. En primer lugar, a mi mamá Norma y a mi abuela Carola, dos mujeres muy fuertes que me enseñaron el valor del trabajo, la solidaridad y la importancia de nunca bajar los brazos. Y también a Ricardo (Moccero) y a ese grupo de hombres que en 1995 me invitaron a participar en política y me dieron la oportunidad de recorrer este camino.”

Finalmente, compartió la distinción con todas las mujeres del distrito: “las que enseñan, las que curan, las que escuchan, las que trabajan detrás de un mostrador, las que luchan y se esfuerzan cada día para construir una sociedad mejor.”

Trayectoria: Carolina Radice cuenta con una extensa trayectoria en los ámbitos educativo y político. Se desempeñó durante 32 años como docente, de los cuales 10 años fueron como maestra de grado y 22 como directiva del Colegio Nacional. En 2023 se jubiló como directora de la Escuela Primaria Nº 46, institución en la que dejó una profunda huella educativa, siendo reconocida ese mismo año por su trayectoria y gestión en la Unidad Académica.

En el ámbito político, fue la única mujer reelegida en cuatro oportunidades como concejal, desempeñándose durante 18 años en el Honorable Concejo Deliberante de Coronel Suárez, donde se destacó por su compromiso con la comunidad y el trabajo legislativo.