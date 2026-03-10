Coronel Suárez impulsa la formación de Promotores Sociocomunitarios de Salud

Con el objetivo de fortalecer el abordaje territorial de las políticas sanitarias y sociales, el intendente Ricardo Moccero junto al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y el Centro de Formación Laboral Nº 401 pusieron en marcha el curso de Promotores Sociocomunitarios de Salud, una propuesta formativa que permitirá capacitar a vecinos y vecinas para acompañar, desde el territorio, las acciones de promoción y prevención en salud.

La iniciativa, impulsada desde el área de Políticas Comunitarias, a cargo de Néstor Carbini, coordinada por Lucía Flores, se enmarca en la Ley Provincial N° 14.882, que reconoce la figura del Promotor Comunitario de Salud como un actor clave dentro de las estrategias de Atención Primaria de la Salud (APS), promoviendo la participación comunitaria y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el sistema público de salud.

Contando con el acompañamiento de referentes del COSAPRO (Consejo de Salud Provincial) como el licenciado Juan Martin Etcheverry y la secretaria de Salud, doctora Diana Peralta, se desarrolló un encuentro con concejales del MpV, con el propósito de analizar el proyecto de ordenanza que será elevado al Honorable Concejo Deliberante donde se propone jerarquizar la creación del Programa de Promotores Sociocomunitarios, consolidando esta capacitación como una política pública local con proyección educativa, social y sanitaria.

El trayecto formativo tendrá una duración anual y una carga horaria total de 450 horas, con un enfoque pedagógico que combinará contenidos teóricos, metodológicos y prácticas territoriales. La capacitación se desarrollará a través del Centro de Formación Laboral Nº 401, en articulación con distintas áreas municipales y organismos provinciales.

Desde la gestión del intendente Ricardo Moccero, la salud pública representa un eje central de trabajo, con políticas orientadas a la prevención, la promoción de la salud y el fortalecimiento del sistema sanitario local, consolidando un Estado presente en cada barrio.

Con esta nueva propuesta de formación, Coronel Suárez da un paso más en la construcción de una red comunitaria de cuidado, donde el conocimiento, la organización y el compromiso de los vecinos se transforman en herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.