Jóvenes protagonistas: el Centro de Estudiantes de la Secundaria N°4 organizó el debate político

Con gran compromiso y responsabilidad democrática, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N°4 perteneciente a la Unidad Académica “Julio César Lovecchio”, llevó adelante la organización del tradicional debate político entre los candidatos a concejales y consejeros escolares de todas las agrupaciones políticas que participarán en las próximas elecciones legislativas municipales de Coronel Suárez.

🎤La conducción de este valioso espacio de diálogo estuvo a cargo de los estudiantes que integran el Centro de Estudiantes: Ramón Medina Sánchez (Presidente), Joaquín Goya (Vicepresidente), Inés Biurrarena (Secretaria), Máximo Olaciregui, Bautista Schwindt, Guadalupe Albera, Mateo Rincón, Felipe Ferreyra, Jerónimo Blanco, Lucas Hipperdinger y Gregorio Gottfried, quienes demostraron que los jóvenes, no solo participan, sino que también asumen el desafío de generar ámbitos de debate plural y constructivo.

📝El evento se enmarcó en el proyecto “Participación ciudadana en clave joven”, donde se debatieron temáticas propuestas por los propios estudiantes como educación, salud mental, nocturnidad, seguridad, ambiente e inclusión laboral, entre otras inquietudes que reflejan el interés y la mirada de las nuevas generaciones sobre la realidad del distrito.

🏫Se destacó la participación activa de todas las escuelas secundarias de Coronel Suárez, que siguieron el debate tanto de manera presencial como virtual, a través de las redes sociales de la institución.

👩‍🏫En el cierre, la Inspectora Jefa Distrital, Mónica Gieser, felicitó y valoró el trabajo del Centro de Estudiantes y la participación de todos los jóvenes, subrayando que este tipo de espacios permiten “celebrar prácticas democráticas” y constituyen un verdadero ejercicio de ciudadanía.

🗣️“Esta es la escuela que no adoctrina, la escuela que recibe a todos, la escuela que escucha”, remarcó la Inspectora, al tiempo que puso en valor el protagonismo de los estudiantes, quienes gracias al debate pudieron informarse y reflexionar sobre proyectos y políticas que hacen al presente y futuro del distrito.

👏Finalmente, se agradeció el acompañamiento de la vicedirectora de la institución, profesora Mariana Chapay, de la profesora Valeria Sieben, de la bibliotecaria Sandra Acebal y de Sergio Pane, encargado en EMTP, quienes acompañaron y respaldaron a los estudiantes en esta significativa jornada.