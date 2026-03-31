La Orquesta Escuela compartió una emotiva “Merienda Musical” en el Hogar de Ancianos

El pasado viernes 27 de marzo, la Orquesta Escuela de Coronel Suárez, perteneciente al Programa Coros y Orquestas Bonaerenses, participó de una jornada muy especial en el Hogar de Ancianos, en el marco de un nuevo aniversario de la institución.

🎼Invitados especialmente por la dirección del Hogar, en esta oportunidad se presentó el Ensamble Juvenil, que ofreció una propuesta musical con un repertorio que abarcó música popular argentina y otros estilos, generando un cálido encuentro con los residentes.

🍰🫖La actividad, denominada “Merienda Musical”, incluyó además un momento de compartir la merienda junto a los abuelos, fortaleciendo el vínculo intergeneracional y transformando la música en un puente de encuentro, emoción y compañía.

➡️Antes de finalizar la jornada, los integrantes de la orquesta realizaron una visita guiada por las instalaciones del Hogar, una experiencia enriquecedora que permitió conocer de cerca el espacio y el valioso trabajo que allí se realiza.

👏Como gesto de agradecimiento, los residentes hicieron entrega de un presente a la Orquesta Escuela, cerrando así una tarde cargada de afecto y significativos momentos compartidos.

👥Acompañó la actividad el Director de Gestión Cultural y Ceremonial del Municipio, Marcelo Castorina.