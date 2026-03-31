El pasado viernes 27 de marzo, la Orquesta Escuela de Coronel Suárez, perteneciente al Programa Coros y Orquestas Bonaerenses, participó de una jornada muy especial en el Hogar de Ancianos, en el marco de un nuevo aniversario de la institución.
🎼Invitados especialmente por la dirección del Hogar, en esta oportunidad se presentó el Ensamble Juvenil, que ofreció una propuesta musical con un repertorio que abarcó música popular argentina y otros estilos, generando un cálido encuentro con los residentes.
🍰🫖La actividad, denominada “Merienda Musical”, incluyó además un momento de compartir la merienda junto a los abuelos, fortaleciendo el vínculo intergeneracional y transformando la música en un puente de encuentro, emoción y compañía.
➡️Antes de finalizar la jornada, los integrantes de la orquesta realizaron una visita guiada por las instalaciones del Hogar, una experiencia enriquecedora que permitió conocer de cerca el espacio y el valioso trabajo que allí se realiza.
👏Como gesto de agradecimiento, los residentes hicieron entrega de un presente a la Orquesta Escuela, cerrando así una tarde cargada de afecto y significativos momentos compartidos.
👥Acompañó la actividad el Director de Gestión Cultural y Ceremonial del Municipio, Marcelo Castorina.
La Orquesta Escuela compartió una emotiva “Merienda Musical” en el Hogar de Ancianos
El pasado viernes 27 de marzo, la Orquesta Escuela de Coronel Suárez, perteneciente al Programa Coros y Orquestas Bonaerenses, participó de una jornada muy especial en el Hogar de Ancianos, en el marco de un nuevo aniversario de la institución.
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