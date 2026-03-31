Santa Trinidad: avanzan las obras para mejorar el drenaje en los barrios

Se está trabajando en la intersección de Dora Biurrarena de Arroquy y avenida Alemanes del Volga, con el objetivo de brindar una solución definitiva al problema de escurrimiento en este sector de ingreso a Santa Trinidad.

¿Qué trabajos se están realizando? 👇

✔️ Retiro de alcantarillas que obstruían el paso del agua.

✔️ Limpieza y acondicionamiento integral del área.

✔️ Próxima colocación de nuevas alcantarillas para asegurar un drenaje eficiente.