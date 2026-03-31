Esta Semana Santa, elegí naturaleza, descanso y momentos que se quedan para siempre

Te invitamos a disfrutar de Villa La Arcadia, un lugar único a los pies del Cerro del Amor, en el predio frente al dique.

🗓️ Del 2 al 5 de abril

🕚 De 11 a 18 hs

🌼 Feria de Emprendedores y Artesanos

🎣 “Las 2 horas del Cantorcito” para compartir en familia (recordá llevar caña, carnada y estar acompañado por un adulto)

Un plan ideal para desconectar, recorrer y vivir una experiencia diferente en contacto con la naturaleza.

🤝 Organizan: Dirección de Turismo y Ambiente, Delegación Municipal de Villa La Arcadia y CAMCOTISAS.

💚 Elegí Villa La Arcadia. Elegí sentirte bien.