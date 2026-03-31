Te invitamos a disfrutar de Villa La Arcadia, un lugar único a los pies del Cerro del Amor, en el predio frente al dique.
🗓️ Del 2 al 5 de abril
🕚 De 11 a 18 hs
🌼 Feria de Emprendedores y Artesanos
🎣 “Las 2 horas del Cantorcito” para compartir en familia (recordá llevar caña, carnada y estar acompañado por un adulto)
Un plan ideal para desconectar, recorrer y vivir una experiencia diferente en contacto con la naturaleza.
🤝 Organizan: Dirección de Turismo y Ambiente, Delegación Municipal de Villa La Arcadia y CAMCOTISAS.
💚 Elegí Villa La Arcadia. Elegí sentirte bien.
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Esta Semana Santa, elegí naturaleza, descanso y momentos que se quedan para siempre
Te invitamos a disfrutar de Villa La Arcadia, un lugar único a los pies del Cerro del Amor, en el predio frente al dique.
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