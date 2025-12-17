La magia de la Navidad llega a Suárez Peatonal

Papá Noel será parte de la 16° edición de Suárez Peatonal y espera a los más chicos junto a sus familias para vivir un momento pleno de ilusión. Vení a acercarle tu cartita para esta Nochebuena y sacate una foto que quedará para siempre en el recuerdo.

😀Con una sonrisa y los mejores deseos, Papá Noel te espera para compartir la alegría de esta Navidad