Un éxito la 3° edición de “La Noche de la Biblioteca” en Huanguelén.

Como cada año, la Biblioteca Popular “Baldomero Fernández Moreno” abrió sus puertas a la comunidad para compartir una propuesta de extensión cultural que ya se ha convertido en un clásico local. El domingo 14 de diciembre se llevó a cabo la tercera edición de La Noche de la Biblioteca, con una destacada convocatoria de público y una programación diversa.

El eje central de la jornada fue una muestra de más de 30 vestidos de novia expuestos en el salón de lectura. La exhibición despertó el interés y la sorpresa de los visitantes al descubrir que, principalmente durante el siglo XIX y principios del XX, muchas novias se casaban de negro, una tradición que hoy resulta poco conocida.

La bienvenida estuvo a cargo de Silvia González, integrante de la comisión de la Biblioteca, quien destacó el sentido de la propuesta:

“En esta ocasión, la invitación era a realizar un viaje en el tiempo, hacia nuestras raíces, a través de una muestra de vestidos de novia de otras épocas, usados por nuestras madres, abuelas y tantas mujeres que forman parte de nuestra historia”.

La velada contó además con una visita especial: Elisa Rodríguez, reconocida por haber confeccionado una gran cantidad de vestidos de novia en la localidad, cuyo trabajo forma parte de la memoria colectiva del pueblo.

El encuentro se completó con espectáculos musicales en vivo. Se presentaron El Ensamble, bajo la dirección de Agustín Palacio, y el grupo folclórico Añoranzas, que aportaron música y emoción a la noche.

El patio de comidas estuvo a cargo de la EP N° 8, y la participación de emprendedores locales contribuyó a generar un clima festivo y familiar, fortaleciendo el vínculo entre cultura, educación y producción local.

Desde la Biblioteca se agradeció especialmente el gesto generoso de todas las personas que prestaron los vestidos, las fotografías y cada uno de los detalles que hicieron posible esta muestra, así como el acompañamiento de El Ensamble, Grupo Añoranzas, EP N° 8, los emprendedores, la Delegación Municipal, el Área de Cultura y de Servicios Públicos, Centro de Formación Profesional N° 402, Caritas Parroquial.