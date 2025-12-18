Edificio “Daniel Parenti” – Discapacidad
📅 Día: Miércoles
🕒 Hora: 10 a 11:30
‼️ Por consultas acércate a la oficina de Discapacidad o a través del WhatsApp 2926-478220
Una propuesta inclusiva y creativa que busca:
✨ Promover la expresión artística y emocional
👐 Desarrollar habilidades manuales
💬 Fomentar la interacción social
💪 Impulsar la autonomía y la participación
💚 Porque crear, compartir y expresarse también es salud.
Destacados
Taller Discapacidad y Salud Mental
