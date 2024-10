La delegaci贸n suarense ya se encuentra en Mar del Plata

La delegaci贸n compuesta por m谩s de 250 personas que competir谩n en disciplinas deportivas, culturales y de personas mayores, parti贸 en horas de la madrugada a la ciudad balnearia de Mar del Plata para disputar la final provincial de los tradicionales Juegos Bonaerenses 2024.

馃憠Este lunes ser谩 d铆a de acreditaciones, mientras que ma帽ana martes comienzan a desarrollarse las primeras competencias.

馃弨馃彁鉀革笍En las disciplinas deportivas se competir谩 en: V贸ley sub 15 masculino y Femenino libre, V贸ley Sub 17 masculino y femenino libre, Futsal sub 15 libre masculino, B谩squet sub 17 femenino libre, Nataci贸n, Nataci贸n pcd, Atletismo pcd, Tenis de mesa pcd, Padel sub 14 masculino, Pat铆n, Ajedrez, Rob贸tica, Lucha, B谩squet sub 17 escolar masculino, Tenis, Futbol 11 sub 14 masculino libre, Bonaerenses en carrera, B谩squet 3 x 3 sub 14, sub 16 y sub 18.

馃拑En Cultura: Danza folkl贸rica PCD (Mar铆a de los 脕ngeles Pardo y Giancarlo Pihn); Malambo PCD (Franco Cabrera); Feestyle Rap 鈥 Juvenil Sub 15 (Camilo Paleo); literatura Cuento 鈥 Adulto Mayor (Blanca Rosetti); literatura Cuento 鈥 Juvenil Sub 15 (Paulina Schwab); Fotograf铆a Juvenil 脷nica (Valentina Ferreyra) Y Videominuto Juvenil 脷nica (Emma Paternostro Pizzano).

馃懇鈥嶐煢仇煈ㄢ嶐煢砅ersonas Mayores: NewCom Cat. A (Stella Maris Vega 鈥 Graciela Romussi 鈥 M贸nica Schroh, Carmen L贸pez 鈥 Daniel Maier 鈥 N茅stor Clementi 鈥 Daniel Weimbender 鈥 Roberto Graff 鈥 Osvaldo D铆az (Equipo 鈥淟os Milos鈥)); Tejo Masculino Cat. B (Alfredo Gardiner 鈥 Ra煤l Zubeldia (Cnel. Su谩rez); Taba Cat. 脷nica (Alberto Soler (Cnel. Su谩rez)); F煤tbol Tenis Cat. A (Julio Elorriaga 鈥 Juan Fracaro 鈥 Roberto Chazarreta (Cnel. Su谩rez)); Futbol Tenis Cat. B (Hugo Elorriaga 鈥 Hugo Uranga 鈥 Alfredo Gebel. (Cnel. Su谩rez)); Pesca: Carlos Varela (Cnel. Su谩rez); Nataci贸n (Alberto Gatto (Cnel. Su谩rez)); Tenis de Mesa Femenino Cat. 鈥淎鈥 (Susana Kuhn (Huanguel茅n)); Tenis de Mesa Femenino Cat. 鈥淏鈥 (Carmen Fogel (Pblo. Santa Mar铆a); Chin 鈥 Chon (Marta Canosa (Cnel. Su谩rez)); Truco Intergeneraci贸n鈥 (Miguel D铆az 鈥 Juan Cruz Wagner (Pblo. Santa Mar铆a)), Escoba de 15 (Marcia Cabrera 鈥 Dora Larra帽aga (Huanguel茅n)); P谩del Masculino (Norberto Lora 鈥 Juan Gasteneguy (Cnel. Su谩rez)); P谩del Femenino (Marisa Hoffman 鈥 Teresa Fappiani (Cnel. Su谩rez)); Tenis Doble Masculino (Alberto Kuhn 鈥 Roberto Mattiti (Cnel. Su谩rez)); Orientaci贸n Masculino (Pablo Bertinat 鈥 Marcelo Beovides (Cnel. Su谩rez)); Orientaci贸n Femenino (Elsa Moreno 鈥 Maria Elena Schroh (Cnel. Su谩rez)); Orientaci贸n Intergeneraci贸n (Aurelio Wesner 鈥 Ivan Safenreiter Wagner (Cnel. Su谩rez)) y Bonaerenses en Carrera (Ana D铆az (Coronel Su谩rez) -Ra煤l Gieser (Huanguel茅n)).