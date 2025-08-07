15 AÑOS CELEBRANDO LA VIDA: El Consejo de Personas Mayores festeja su aniversario junto a la comunidad

Este domingo 10 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, el Polideportivo de Club El Progreso de Santa María será el punto de encuentro para celebrar 15 años de historia, compromiso y acompañamiento a las personas mayores del distrito.

🤚Una trayectoria que fue posible gracias a una decisión política firme del Intendente Ricardo Moccero, quien no solo impulsó la creación del Consejo de Personas Mayores, sino que, con una visión humana e inclusiva, sostuvo a lo largo de los años una política pública que prioriza la calidad de vida de quienes construyeron nuestra comunidad.

💬 Porque las personas mayores no son el pasado: son el presente activo y el pilar del futuro. Y en estos 15 años, el Consejo se transformó en un verdadero espacio de encuentro, contención, amistad y crecimiento.

💃🏻 Festejamos bailando y cantando junto a Fabián y la Voz de Silvina, que pondrán alegría y música a una jornada pensada para disfrutar, compartir recuerdos y proyectar nuevos sueños.

🎟️ Entrada: $5.000. A beneficio de Club El Progreso.

🍽️ Servicio de cantina a cargo de Club El Progreso.

📍 ¡Te esperamos para celebrar juntos esta gran historia que seguimos escribiendo entre todos!