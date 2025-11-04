Charla abierta sobre Educación Financiera para la Inclusión y el Desarrollo

Será este jueves 6 de noviembre a las 20 en instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Coronel Suárez (Rivadavia 43), en el marco del programa DALE que impulsa la senadora Nerina Neumann Losada junto al Instituto Kawa (Academia de Educación Financiera), y la mencionada Cámara local. La charla es abierta y gratuita.

La jornada, titulada “Educación Financiera para la Inclusión y el Desarrollo”, se enmarca dentro de una agenda provincial de capacitaciones impulsadas por el programa DALE – Dispositivo de Aprendizaje, Liderazgo y Educación, junto al instituto Kawa, con el objetivo de acercar herramientas concretas para la vida real, promover la inclusión y fomentar la autonomía económica de las personas.

Durante la charla se abordarán temas clave como: cómo organizar ingresos y gastos, como evitar estafas financieras, que es una cuenta corriente o caja de ahorro, que es la Bolsa de Valores y cómo empezar a invertir desde montos accesibles.

Al finalizar, quienes asistan podrán registrarse mediante un código QR para acceder a un curso gratuito online “ABC de Finanzas”, dictado por el Instituto Kawa donde aprenderán sobre los primeros instrumentos de inversión, ahorro y administración del dinero.

“Nuestro objetivo es que más personas —jóvenes y adultos— puedan acceder a herramientas concretas para mejorar su relación con el dinero y tomar decisiones informadas. La educación financiera es una herramienta de inclusión y desarrollo personal y colectivo”, destacó la senadora Neumann Losada, quien presentó hace unos meses un proyecto de Ley para que todas las escuelas de la Provincia incluyan en su currícula la materia específica de Educación Financiera.