La 3° edición del Festival de Cine “Sauce Corto(s) convocó a más de 20 realizadores suarenses y de la región

Fueron parte del jurado los jóvenes profesionales del arte audiovisual: Juliana Schwindt, Mercedes Durand y Leandro Maisonnave quienes forman parte del proyecto desde sus inicios. El Jefe de Gabinete Mauro Moccero agradeció a los participantes y destacó que el arte y la cultura son una “prioridad” en la Gestión de Gobierno Municipal.

🙋“Para nosotros es un orgullo dar inicio a esta 3° edición del Festival Sauce Corto(s) porque tenemos claro que, así como la salud y la educación son una prioridad, también lo son la cultura y el arte porque son parte de nuestra identidad como suarenses, como inmigrantes y como bonarenses”, remarcó Mauro Moccero en representación del Intendente Municipal al momento de agradecer la importante participación de realizaciones en una nueva edición del festival de cine suarense.

🎞️“Teníamos un hueco con el cine que aún no habíamos cubierto en Suárez, y poder ofrecerles a los realizadores suarenses como así también a los chicos de las escuelas verse en pantalla grande es muy importante”, remarcó.

🧍‍♀️Por su parte, la cineasta suarense Juliana Schwindt como parte del jurado junto a Leandro Maisonnave y Mercedes Durand celebró la oportunidad de que en Coronel Suárez se “produzca, se apoye y se invierta” en cine nacional.

🤗“Ojalá esta sala este cada vez más llena porque es una gran propuesta; felicitaciones a todos los niños y niñas que hicieron cortometrajes; gracias a todos por participar porque sin estos cortos este festival no sería posible”, destacó.

● 🎬Mejor Cortometraje: EL TIEMPO DE RAMÓN, de Máximo Auricchio y los estudiantes del Taller de Caricatura de la Escuela de Educación Artística Nº1:

*Devolución del jurado: Por la originalidad de los recursos de animación, por ser un trabajo colectivo, y por la contundencia de la narrativa.

● 🎬Cortometraje Local: VIDEO 62° ANIVERSARIO BANDA MUNICIPAL BARTOLOMÉ MEIER, de JULIANA LUCERO:

Devolución del Jurado: Por ser un documental de valioso contenido sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Coronel Suárez.

● 🎬Categoría “Video Minuto”: YA ESTÁ HECHO, de Tomás Rodríguez: Devolución del Jurado: Por el tratamiento de la imagen y la puesta en cámara.

●🎬 Mención/es especiales del Jurado: Diploma de Honor

1.⭐ Mención Especial: Mejor videoclip a EL MONSTRUO BATATA MUELA de Matías Carenza. Alumnos Escuela de El Relincho

Devolución del Jurado: Por realizar un trabajo colectivo en el marco de una escuela mediante la enseñanza del audiovisual y la musical. Valoramos el trabajo integral, desde hacer una canción hasta convertirla en videoclip teniendo a los niños como protagonistas.

2.⭐ Mención especial: NO MIRES ATRÁS de Guillermo Alejandro

Devolución del Jurado: Por arriesgarse a construir un relato enmarcado dentro del cine de género.

3.⭐ Mención especial: ROMPECABEZAS de Mariana Chapay,

Devolución del jurado: por el trabajo realizado con los adolescentes, por construir desde la Memoria, Verdad y Justicia. El cortometraje alterna poesía, recursos ficcionales y entrevistas en una historia conmovedora.

4. ⭐ Mención especial a RECETAS DEL VOLGA – MOULTASCHE de Benjamín Resch,

Devolución del Jurado: por ser un testimonio de una época a partir de una receta y conversaciones entre una madre y una hija. Da testimonio de una parte importante de nuestra identidad cultural que son los alemanes del Volga.