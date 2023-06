Juegos Bonaerenses: Continúa la etapa local

El cronograma de esta semana es: martes 6 de junio, Atletismo en el polideportivo municipal a las 10:00. Miércoles 7 de junio, Vóley en Deportivo Sarmiento a las 8:30. Jueves 8 de junio, Tenis de Mesa PCD, a las 10, en Huanguelén. Viernes 9, Sóftbol en la Escuela Agropecuaria a las 13:00.

????Bajo la dirección de Deportes se disputaron la semana pasada las competencias en la disciplina Handball Playa y Atletismo PCD (Personas con discapacidad).

En Handball Playa pasaron a la etapa regional el equipo femenino sub 18, denominado “Las Milagrosas” y el masculino sub 18, “Coronel Balbo”.

En Atletismo PCD:

Motor, lanzamiento de bala: Heguy Pedro.

Intelectual sub 15 femenino: Espina Lara (100mts)

Intelectual sub 15 masculino: Doleschan Mirko (100 mts):

Intelectual + 16 Femenino: Figueroa Samira

Intelectual +16 Femenino (100 mts): Figueroa Samira

Intelectual + 16 Femenino Salto en largo: Daiana Beilman

Intelectual + 16 Femenino Bala: Chávez Lucrecia

Intelectual + 16 Masculino (100 mts): Morales Nahuel

Intelectual + 16 Masculino Bala: González Uriel

Intelectual + 16 Masculino Salto en Largo: Nahuel Morales