Pasó una nueva semana de competencia regional juvenil con grandes resultados para nuestra delegación:
✅ Fútbol Sub 14 Libre masculino → ¡Clasificados a la instancia interregional!
✅ Pelota paleta → Llegamos hasta semifinales.
✅ Fútbol playa Sub 14, Sub 16, Sub 18 masculino y Sub 18 femenino no llegaron a la final provincial.
📅 Cronograma de la próxima semana
Lunes 1/9
⚾ Sóftbol – Polideportivo Municipal Abierto de Coronel Suárez (sujeto a clima)
🎾 Tenis – Polo Club de Coronel Suárez
Martes 2/9 → Atletismo en Pigüé
Miércoles 3/9 → Atletismo PCD en Henderson
Jueves 4/9 → Patín en Casbas
🙌 ¡Seguimos acompañando a nuestros jóvenes deportistas en cada etapa!
Juegos Bonaerenses 2025
