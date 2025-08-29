Juegos Bonaerenses 2025

Pasó una nueva semana de competencia regional juvenil con grandes resultados para nuestra delegación:

✅ Fútbol Sub 14 Libre masculino → ¡Clasificados a la instancia interregional!

✅ Pelota paleta → Llegamos hasta semifinales.

✅ Fútbol playa Sub 14, Sub 16, Sub 18 masculino y Sub 18 femenino no llegaron a la final provincial.

📅 Cronograma de la próxima semana

Lunes 1/9

⚾ Sóftbol – Polideportivo Municipal Abierto de Coronel Suárez (sujeto a clima)

🎾 Tenis – Polo Club de Coronel Suárez

Martes 2/9 → Atletismo en Pigüé

Miércoles 3/9 → Atletismo PCD en Henderson

Jueves 4/9 → Patín en Casbas

🙌 ¡Seguimos acompañando a nuestros jóvenes deportistas en cada etapa!