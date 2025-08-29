Feria Universitaria en CREUS: más de 15 instituciones educativas presentaron su oferta académica para el ciclo 2026

Este viernes 29 de agosto se llevó adelante en el Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS) una nueva edición de la Feria Universitaria, un espacio pensado para que los estudiantes del distrito conozcan de primera mano la amplia oferta educativa disponible para el ciclo lectivo 2026.

🤝 Organizada por la Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero a través del Área Joven y la Dirección Municipal de Educación; la jornada comenzó a las 9 de la mañana con las palabras de bienvenida e inicio formal de la feria del Jefe de Gabinete Mauro Moccero, el secretario de Gobierno Gastón Duarte y la directora de Educación Anahí Barreneche.

🗣️ En la oportunidad, Mauro Moccero valoró la posibilidad de contar con una universidad en Coronel Suárez: “Hoy los jóvenes tienen la oportunidad de acceder a más de 8 carreras universitarias sin necesidad de emigrar, lo que marca un antes y un después en nuestra comunidad”.

👩‍🏫 Por su parte Anahí Barreneche, directora de Educación, destacó que “la feria demuestra un gran esfuerzo, crecimiento y que una Gestión de Gobierno como la del Intendente Ricardo Moccero, puso el foco en la educación superior para que quienes no pueden o no quieren irse de Coronel Suárez puedan estudiar acá”.

📢 Finalmente el secretario de Gobierno Gastón Duarte resaltó la importancia de esta política educativa e instó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad de formarse académicamente en su ciudad.

📚 La jornada continuó con la presentación de la propuesta académica por parte de las universidades y, posteriormente, los alumnos recorrieron los stands de las más de 15 instituciones educativas locales, regionales y nacionales que participaron del evento.

🏛️ Instituciones y Universidades participantes: ISFD y T N° 48, ISFD y T N° 160, CEF N° 70 (Carrera de Guardavidas), CREUS (Centro Regional Educativo Universitario Suarense), Universidad Nacional del Sur (UNS), Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad de Buenos Aires (UBA – remoto), Universidad Siglo XXI, Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Centro de Formación Laboral N° 401, Instituto de Policía Juan Vucetich, Universidad FASTA.