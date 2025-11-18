GRAN CIERRE DE TALLERES 2025 DEL CONSEJO DE PERSONAS MAYORES

Viernes 28 de noviembre

🕖 Desde las 19:00 hs

📍 Centro de Jubilados Villa Belgrano

🎇El Consejo de Personas Mayores invita a compartir una hermosa tarde-noche de celebración con motivo del cierre de los talleres 2025, donde se realizará la entrega de certificados a todos los asistentes que formaron parte de las actividades de este año.

🕺 ¡Ademas gran cierre a todo baile y servicio de cantina durante toda la jornada!.