Viernes 28 de noviembre
🕖 Desde las 19:00 hs
📍 Centro de Jubilados Villa Belgrano
🎇El Consejo de Personas Mayores invita a compartir una hermosa tarde-noche de celebración con motivo del cierre de los talleres 2025, donde se realizará la entrega de certificados a todos los asistentes que formaron parte de las actividades de este año.
🕺 ¡Ademas gran cierre a todo baile y servicio de cantina durante toda la jornada!.
GRAN CIERRE DE TALLERES 2025 DEL CONSEJO DE PERSONAS MAYORES
