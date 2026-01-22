Capacitación del equipo de imágenes del Hospital Municipal Doctor Raúl Caccavo para la implementación de la Red de Imágenes

Es fundamental resaltar las gestiones realizadas por la secretaría de Salud, bajo la dirección de la doctora Diana Peralta, para coordinar y agilizar la puesta en marcha de la Red de Imágenes, convirtiendo a nuestro hospital municipal en el primero de la Región Sanitaria 1 en implementar esta innovadora herramienta informática.

🩻La Red de Diagnóstico por Imágenes ofrece múltiples beneficios, entre ellos: Facilita el acceso al diagnóstico por imágenes. Evita la repetición de estudios ya realizados. Aumenta la disponibilidad de turnos para la realización de estudios. Agiliza la entrega de informes. Mejora las condiciones de acceso y equidad al sistema de salud para las personas.

‼️Es importante destacar la continua inversión en salud que lleva adelante la Gestión de Gobierno Municipal, reafirmando que “es prioridad del Intendente Municipal Ricardo Moccero invertir en la permanente actualización del sistema de salud”, remarcó la doctora Diana Peralta.

👍Esta iniciativa, fortalecida por el valioso aporte de la cooperadora del nosocomio local, representa un avance significativo en la calidad del servicio de salud que ofrecemos a nuestra comunidad, asegurando una mejora en la calidad de atención y seguridad al paciente que brinda el hospital municipal, permitiendo un proceso 100% digital💯.