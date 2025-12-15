El Balneario Municipal Samuel Davies vuelve a ser el punto de encuentro del verano

El Balneario Municipal Samuel Davies abrió oficialmente sus puertas a una nueva temporada de verano, dando inicio a meses de recreación, deporte y encuentros al aire libre para vecinos y vecinas de todas las edades.

💦🎤El acto se desarrolló en el sector de piletas y contó con la bendición del cura párroco Alejandro Guidobaldi, quien encomendó el espacio, las aguas y a quienes trabajan diariamente en el predio, deseando un verano de disfrute responsable, descanso y cuidado para toda la comunidad.

👥Acompañando la inauguración, el jefe de Gabinete Mauro Moccero destacó el fuerte trabajo previo realizado para que el balneario esté en óptimas condiciones y subrayó la importancia de sostener este espacio como una propuesta accesible para las familias. En ese sentido, remarcó el rol social del balneario como una alternativa cercana para quienes no pueden vacacionar fuera de la ciudad, y agradeció el compromiso del personal municipal, guardavidas y trabajadores encargados del mantenimiento y la limpieza.

🙋‍♂️Por su parte, el secretario de Gobierno Gastón Duarte valoró la labor articulada entre las distintas áreas municipales y pidió la colaboración de los vecinos para el cuidado de las instalaciones. Señaló que el objetivo es garantizar durante toda la temporada un ámbito seguro, ordenado y en condiciones para el disfrute de todos.

🎉En tanto, el director de Deportes Andrés Mauri anticipó un verano cargado de actividades, con propuestas deportivas, recreativas y culturales. Desde enero comenzarán las Escuelas Abiertas Municipales, además de torneos de beach vóley, fechas de Cantorcito y la realización del tradicional Triatlón en el mes de febrero.