Información del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez.

CUATRO SERVICIOS EN NAVIDAD

☎️ Nuestro personal cumplió con cuatro servicos durante la jornada del 25 de diciembre

🚒 Caida de gajos de planta en el Balneario Municipal

🚒 Colaboración con Bomberos Voluntarios de Guaminí en incendio forestal Ruta 60 partido de Guaminí

🚒 Incendio forestal zona de Cura Malal

🚒 Incendio forestal zona de D’Orbigny

Agradecemos la colaboración de @bomberos_cnel_pringles en el incendio de D’Orbigny