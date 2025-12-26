CUATRO SERVICIOS EN NAVIDAD
☎️ Nuestro personal cumplió con cuatro servicos durante la jornada del 25 de diciembre
🚒 Caida de gajos de planta en el Balneario Municipal
🚒 Colaboración con Bomberos Voluntarios de Guaminí en incendio forestal Ruta 60 partido de Guaminí
🚒 Incendio forestal zona de Cura Malal
🚒 Incendio forestal zona de D’Orbigny
Agradecemos la colaboración de @bomberos_cnel_pringles en el incendio de D’Orbigny
