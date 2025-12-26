Este 27 de diciembre, el Festival Entre Fiestas se vive como nunca antes
💥 Lucas Sugo llega a Huanguelén con un show completo que promete emociones, coros infinitos y una noche para no olvidar
🎤 Acompañan esta gran fiesta:
Manu García Pereira · Trío Los Sordos · Sotreta · Leo González
🎧 DJ en vivo para cerrar bailando hasta el final
📍 Club Atlético Huanguelén
🗓️ Sábado 27 de diciembre
⚡ Falta muy poco
🙌 Y preparate para vivir una noche que va a dar que hablar.
ATENCIÓN HUANGUELÉN Y LA ZONA
