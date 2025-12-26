Formación para el trabajo: el CFL 401 entregó 180 certificaciones

Con una destacada participación de autoridades, docentes, estudiantes y familias, el Centro de Formación Laboral N° 401 de Coronel Suárez llevó adelante su acto de egreso en las instalaciones del Instituto Superior N° 48, donde se realizó la entrega de 180 nuevas certificaciones correspondientes al ciclo lectivo 2025.

👥Estuvieron presentes el director del Centro, Guillermo Fabris; la directora de Educación del Municipio, Anahí Barreneche; el presidente de la Cooperadora, Exequiel Casenave; el coordinador del IPFL Región XXIII, Maximiliano Margiotta; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta; y el consejero escolar, Dante Ferrarello, acompañando a la comunidad educativa en una jornada de cierre y reconocimiento.

✍️Durante el encuentro se destacó especialmente el convenio de asistencia técnica educativa firmado entre el Municipio y el CFL, el cual permitió avanzar en importantes acciones y obras que fortalecen la educación técnica y laboral en el distrito. En ese marco, se valoró el esfuerzo de toda la comunidad educativa para la construcción del aula taller autogestionada, que ya comenzó a levantar sus paredes, y la concreción del 80 % de la futura cocina de la institución.

💯Asimismo, este convenio posibilitó la realización de dos instalaciones de gas en viviendas de familias que lo necesitaban, la construcción de un espacio semicubierto en la EMMCoS, la renovación de un sector del SUM de la Escuela Secundaria N° 12 de Pueblo San José, la ejecución de prácticas educativas a través de COPRET, con trabajos en el invernáculo de la Escuela Agropecuaria, la construcción de un aula nueva en el anexo del Instituto N° 160, además de separaciones con Durlock en la oficina de Inspección, entre otras mejoras.

🙌También se puso en valor el esfuerzo conjunto de la gestión municipal, provincial y la cooperadora para afrontar el recorte presupuestario a nivel nacional, que impacta especialmente en la educación técnica, profesional y laboral. En ese sentido, se remarcó la importancia de sostener políticas públicas que no solo contemplen la cuestión pedagógica, sino que también promuevan la inserción de los estudiantes en el circuito productivo, formando trabajadores y trabajadoras para el desarrollo local.

⭐Finalmente, se realizó un reconocimiento a empresas privadas que acompañaron y colaboraron durante el año, destacando el trabajo articulado entre el sector público y privado para el fortalecimiento de la educación laboral en Coronel Suárez.