Horacio Heiland vuelve al Mar y Sierras en Azul

Luego de un año y medio de ausencia, Horacio Heiland regresará al Rally Mar y Sierras. Será del 1 al 3 de julio en la ciudad bonaerense de Azul, en el centro de la provincia, en la 20° edición de esta carrera que se dominó Homenaje a “Guillermo Quattrochio”.

El piloto suarense estará con el VW Golf Clase N4, con la preparación de Schroeder Competicion y con el rojense Sebastián Urriza como navegante.

Azul es una ciudad que guarda muy buenos recuerdos para el “Ruso”. Allí fue vencedor en 2014, el año que conquistó el campeonato en la Clase N4 con un Mitsubishi, y repitió el triunfo el año siguiente con un Renault Clio Maxi Rally.

“En particular es una carrera que me gusta, además hay unos seis o siete autos entre los N4 y los Maxi Rally Aspirados, que van a correr juntos. Hay buenas perspectivas, es un lindo desafío y esto me entusiasma”, declaró el piloto que en la última carrera que disputó, ganó en Coronel Pringles por el Bonaerense.

Se disputarán 10 pruebas especiales que totalizan 131 km de velocidad, sobre los especiales “Las Blancas” de 16,90 km y “Gauchito Gil” de 9,30 km de extensión.

Azul vuelve a recibir al Mar y Sierras con la organización del Auto Moto Club y la Municipalidad de Azul. La última vez que la categoría visitó esta ciudad fue en 2016.

“Como siempre queremos salir a pelear adelante. Vamos con muchas ganas porque hay un lindo parque de autos y muy competitivos”, cerró Heiland.