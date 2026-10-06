Sobre el escenario se presentaron Valeria Soledad y Los Hermanos Gómez, junto al bombo de Bachy Hidalgo; Grupo Corral de Piedra; Voces del Alma; Agrupación Folklórica “La Tranca”; Juan Olagaray; Rubén Garay y Colirio Guarnieri; Luciano Aliberti y su grupo, y el Ballet Cruz del Sur – Mujeres Estilizado y el Taller de Folclore Municipal.