El quincho del Hogar de Ancianos “Domingo Goñi” fue escenario, el pasado sábado 3 de octubre, de una cálida Peña Folklórica organizada por la Cooperadora de la institución.
La propuesta reunió a vecinos que disfrutaron de una noche colmada de música, danza y tradición, acompañando además el importante trabajo que lleva adelante la Cooperadora del Hogar.
Sobre el escenario se presentaron Valeria Soledad y Los Hermanos Gómez, junto al bombo de Bachy Hidalgo; Grupo Corral de Piedra; Voces del Alma; Agrupación Folklórica “La Tranca”; Juan Olagaray; Rubén Garay y Colirio Guarnieri; Luciano Aliberti y su grupo, y el Ballet Cruz del Sur – Mujeres Estilizado y el Taller de Folclore Municipal.
Durante la velada también funcionó un completo servicio de cantina, acompañando una jornada que tuvo como protagonistas el encuentro, nuestras raíces y el folklore.
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