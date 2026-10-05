“DOS DETENIDOS POR MUTUAS AGRESIONES”

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales, informa los procedimientos realizados en jurisdicción de las distintas dependencias policiales del distrito. La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales, informa los procedimientos realizados en jurisdicción de las distintas dependencias policiales del distrito.

APREHENSIÓN POR LESIONES Y DAÑO

Con fecha 4 de octubre, alrededor de las 03:50 horas, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera intervino ante un conflicto ocurrido en un domicilio de calle Formosa de esta ciudad.

En ese contexto, un hombre de 35 años agredió físicamente a su expareja, de la misma edad, y le sustrajo su teléfono celular, procediéndose a la aprehensión del masculino por el delito de Lesiones y Daño.

Posteriormente, la mujer provocó daños en una ventana del domicilio del aprehendido, por lo que también se procedió a su aprehensión.

Interviene la autoridad judicial competente.

INFRACCIONES Y SECUESTRO DE MOTOVEHÍCULOS

Por otra parte, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera, con fecha 4 de octubre, procedió al secuestro de un motovehículo Honda Titán 150 cc, en la intersección de Garibaldi y Avenida Casey, debido a una infracción a la Ordenanza Municipal N.º 8305, artículo 1, relacionada con la circulación con escape modificado.

Interviene el Juzgado de Faltas local.

INFRACCIÓN Y SECUESTRO DE MOTOVEHÍCULO

Asimismo, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Tercera, con fecha 2 de octubre, alrededor de las 19:30 horas, procedió en inmediaciones de Avenida Alemanes del Volga y Fray Justo Santa María de Oro, localidad de Santa Trinidad, al secuestro de un motovehículo de 110 cc, por infracción al artículo 40, inciso A, de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Interviene el Juzgado de Faltas local.

INFRACCIÓN Y SECUESTRO DE AUTOMOTOR

Finalmente, con fecha 4 de octubre, alrededor de las 09:40 horas, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Tercera procedió, en calle Güemes al 947 de la localidad de San José, al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol, por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y a la Ordenanza Municipal N.º 8305, artículos 1 y 3.

El rodado fue trasladado y alojado en depósito judicial, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local.