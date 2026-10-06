La plaza San Martín se convirtió en un gran espacio de encuentro con Estudiarte 2026, una jornada que reunió música, danza, teatro, literatura, circo y artes visuales en el marco de la Semana de las Artes.
El jefe de Gabinete Mauro Moccero acompañó la propuesta, recorrió cada uno de los espacios y compartió un momento cercano con estudiantes y docentes, conversando con ellos y conociendo las producciones que niños y jóvenes prepararon para la jornada.
Participaron alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario de distintas instituciones del distrito, junto a la Orquesta Escuela, los talleres de percusión y rock de la Escuela de Educación Artística y diferentes propuestas vinculadas al arte y la expresión.
Una jornada para escuchar a los jóvenes, valorar su talento y acompañar los espacios educativos donde pueden expresarse, encontrarse y ser protagonistas.
Estudiarte volvió a demostrar cuánto talento, creatividad y ganas de hacer tienen nuestros chicos y jóvenes.
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