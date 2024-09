Falta poco para conocer quiénes representarán al distrito en el interregional de los Juegos Bonaerenses 2024

La instancia se desarrollará en Bahía Blanca los días 24 y 25 de septiembre.

Durante el transcurso de esta semana continuó la competencia regional de los Juegos Bonaerenses 2024 en las disciplinas básquet femenino y masculino, atletismo pcd, fútbol playa y cestoball.

Pasaron al interregional los equipos de básquet femenino sub 17 libre y básquet masculino sub 17 escolar.

*️⃣Se esperan para la próxima semana los resultados de atletismo pcd.

➡️La competencia continúa la semana que viene el día martes 2 de septiembre en la disciplina Fútbol 5, el miércoles 4 con Handball femenino sub 18, el jueves 5 en el polideportivo municipal con ajedrez y tenis en instalaciones del Centro Blanco y Negro y el Polo.

✔️Desde la Municipalidad de Coronel Suárez, a través de la dirección de Deportes felicitan a quienes representaron durante estos meses al distrito en las distintas instancias de la competencia.