la Secretaría de Gobierno y Seguridad a cargo de Gastón Duarte, realizó la entrega del reconocimiento correspondiente al mes de octubre a la Sargento Jazmín Cabrera de la Comisaría 3ª de Pueblo San José y al Sargento Juan José Suárez de la Comisaría 2ª de Huanguelén, destacando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio en el trabajo diario por la seguridad de la comunidad.
La iniciativa, puesta en marcha en febrero de 2026, reconoce todos los meses a dos integrantes de la Policía Comunal y forma parte de una decisión de gestión orientada a jerarquizar la tarea policial, valorar el esfuerzo cotidiano de los efectivos y fortalecer el trabajo conjunto en materia de prevención y seguridad. Municipalidad de Coronel Suárez
Acompañaron el reconocimiento el Jefe de la Policía Comunal de Coronel Suárez, Comisario Inspector Ariel Morales; el Jefe de la Comisaría 2ª de Huanguelén, Comisario Eduardo Iglesias; y el Jefe de la Comisaría 3ª de Pueblo San José, Subcomisario Martín Urban.
Desde la Secretaría de Gobierno y Seguridad se destacó además el trabajo articulado que se sostiene con las distintas dependencias policiales del distrito, fortaleciendo la presencia territorial, la prevención y la capacidad de respuesta ante las necesidades de los vecinos.
Reconocer a quienes todos los días asumen la responsabilidad de cuidar a nuestra comunidad también es una forma de fortalecer la seguridad y poner en valor la vocación de servicio.
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