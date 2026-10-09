a Secretaría de Gobierno y Seguridad a cargo de Gastón Duarte, realizó la entrega del reconocimiento correspondiente al mes de octubre a la Sargento Jazmín Cabrera de la Comisaría 3ª de Pueblo San José y al Sargento Juan José Suárez de la Comisaría 2ª de Huanguelén, destacando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio en el trabajo diario por la seguridad de la comunidad.