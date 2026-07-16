¡NUEVA OFERTA ACADÉMICA 2027 EN CORONEL SUÁREZ!

En conferencia de prensa, representantes de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) presentaron un curso de Formación Profesional en Cuidado de Personas Adultas Mayores para el ciclo lectivo 2027. Una excelente oportunidad laboral con formación pública y gratuita.

El egresado estará capacitado para apoyar y acompañar a personas mayores en sus actividades diarias, promoviendo su salud, recreación, higiene, confort y la gestión de sus trámites médico-sanitarios, siempre bajo un enfoque interdisciplinario.

Fechas de Inscripción: del 01 de octubre del 2026 al 19 de febrero de 2027.

Mayores de 25 años sin secundario completo: Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 (rendirán un examen en la segunda quincena de febrero de 2027).

Más información e Inscripciones

Ingresá a la web oficial: www.upso.edu.ar

Consultas por mail: info@upso.edu.ar / alumnos@upso.edu.ar

Teléfono: (0291) 4592550