Juegos Bonaerenses: continúa la etapa local

Siguen desarrollándose las competencias correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses, con una destacada participación de vecinos y vecinas del distrito en las distintas disciplinas deportivas y recreativas.

➡️Últimos resultados:

🔸Bochas Masculino

1° Pedro Schroh – Luis Burgardt

2° Hugo Uranga – Luis Di Meglio

3° Orlando Benítez – Eduardo Gallo

4° Alberto Soler – Roberto Salvatierra

5° Oscar Buczek – Juan Carlos Schmidt

🔸Tenis de Mesa

Categoría “A” Femenino: María Rosa Barizone

Categoría “A” Masculino: Rubén Beckerle

Categoría “B” Femenino: Carmen Fogel

Categoría “B” Masculino: Carlos Rubio

🔸Fútbol Tenis

Categoría A: Pedro Natucci – Daniel Hubert

Categoría B: Hugo Uranga – Hugo Elorriaga – Alfredo Gebel

Intergeneración: Juan Fracaro – Santino Bargas Torres

🔸Truco

Ambos sexos: Roberto Diel – Eduardo Figueroa

Mixto por parejas: Eduardo Gallo – Alicia Romano

Intergeneración: Eduardo Figueroa – Pedro Stein

🔸Caminata Regularizada 1° María Luisa Heiland – Graciela Martínez

➡️Próximas competencias

🔸Viernes 17 de julio Pentatlón

Polideportivo Municipal

14:00 horas

🔸Lunes 20 de julio Bochas Femenino e Intergeneración

Club El Progreso de Pueblo Santa María

9:00 horas

🔸Martes 21 de julio Burako

Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”

13:00 horas

🔸Jueves 23 de julio Damas

Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”

13:00 horas