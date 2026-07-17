Siguen desarrollándose las competencias correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses, con una destacada participación de vecinos y vecinas del distrito en las distintas disciplinas deportivas y recreativas.
➡️Últimos resultados:
🔸Bochas Masculino
1° Pedro Schroh – Luis Burgardt
2° Hugo Uranga – Luis Di Meglio
3° Orlando Benítez – Eduardo Gallo
4° Alberto Soler – Roberto Salvatierra
5° Oscar Buczek – Juan Carlos Schmidt
🔸Tenis de Mesa
Categoría “A” Femenino: María Rosa Barizone
Categoría “A” Masculino: Rubén Beckerle
Categoría “B” Femenino: Carmen Fogel
Categoría “B” Masculino: Carlos Rubio
🔸Fútbol Tenis
Categoría A: Pedro Natucci – Daniel Hubert
Categoría B: Hugo Uranga – Hugo Elorriaga – Alfredo Gebel
Intergeneración: Juan Fracaro – Santino Bargas Torres
🔸Truco
Ambos sexos: Roberto Diel – Eduardo Figueroa
Mixto por parejas: Eduardo Gallo – Alicia Romano
Intergeneración: Eduardo Figueroa – Pedro Stein
🔸Caminata Regularizada 1° María Luisa Heiland – Graciela Martínez
➡️Próximas competencias
🔸Viernes 17 de julio Pentatlón
Polideportivo Municipal
14:00 horas
🔸Lunes 20 de julio Bochas Femenino e Intergeneración
Club El Progreso de Pueblo Santa María
9:00 horas
🔸Martes 21 de julio Burako
Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”
13:00 horas
🔸Jueves 23 de julio Damas
Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”
13:00 horas
Juegos Bonaerenses: continúa la etapa local
Siguen desarrollándose las competencias correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses, con una destacada participación de vecinos y vecinas del distrito en las distintas disciplinas deportivas y recreativas.
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