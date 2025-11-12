EL PROGRESO DE SANTA MARÍA ADQUIRIÓ DOS DESFIBRILADORES

Nos pone muy felices poder contarles que logramos reunir los fondos necesarios para adquirir dos Desfibriladores Externos Automáticos (D.E.A.) 🙌

Esto no sería posible sin la colaboración de todos ustedes ❤️‍🩹

Gran paso para cuidar la vida en nuestro club y en toda la comunidad 💪💙🤍

💙 Por un Progre cardioprotegido.

💚 Por un Coronel Suárez cardioprotegido.

❤️ Por un futuro cardioprotegido.

