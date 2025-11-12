Nos pone muy felices poder contarles que logramos reunir los fondos necesarios para adquirir dos Desfibriladores Externos Automáticos (D.E.A.) 🙌
Esto no sería posible sin la colaboración de todos ustedes ❤️🩹
Gran paso para cuidar la vida en nuestro club y en toda la comunidad 💪💙🤍
💙 Por un Progre cardioprotegido.
💚 Por un Coronel Suárez cardioprotegido.
❤️ Por un futuro cardioprotegido.
#ClubElProgreso #DEA
Destacados
EL PROGRESO DE SANTA MARÍA ADQUIRIÓ DOS DESFIBRILADORES
Nos pone muy felices poder contarles que logramos reunir los fondos necesarios para adquirir dos Desfibriladores Externos Automáticos (D.E.A.) 🙌
Destacados
YouTube
RSS