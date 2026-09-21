hasta el 2 de octubre
Este lunes, a las 6:30 de la mañana, se realizó la firma del acta de traspaso mediante la cual Mauro Moccero asumió formalmente como Intendente Interino de Coronel Suárez.
Estará al frente del Ejecutivo Municipal hasta el 2 de octubre inclusive, durante la licencia anual del intendente Ricardo Moccero.
Con el acompañamiento del Gabinete Municipal, tendrá a su cargo la conducción del Municipio, dando continuidad a la agenda de trabajo, las acciones en marcha y el funcionamiento de las distintas áreas. Mauro se desempeña habitualmente como jefe de Gabinete.
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