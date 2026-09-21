Mauro Moccero asumió como Intendente Interino

hasta el 2 de octubre hasta el 2 de octubre Este lunes, a las 6:30 de la mañana, se realizó la firma del acta de traspaso mediante la cual Mauro Moccero asumió formalmente como Intendente Interino de Coronel Suárez.

Estará al frente del Ejecutivo Municipal hasta el 2 de octubre inclusive, durante la licencia anual del intendente Ricardo Moccero.