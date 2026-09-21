Se invita a toda la comunidad a participar de los actos centrales y actividades programadas para celebrar un nuevo aniversario de Huanguelén, este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre.
El viernes 25, a las 13:00 inauguración de Esculturas en el Paseo de las esculturas, organizado por el Jardín de Infantes N° 907. A las 14:30 puesta en valor del sector rambla frente a la Escuela N° 15 (luminarias y equipamiento urbano).
El sábado, desde las 21:00, se realizará la Noche de Gala en el Salón del C.A.H., organizada por el Centro Cultural y la Delegación Municipal de Huanguelén, con la participación de la Asociación Cultural Huanguelén.
El domingo, las actividades comenzarán a las 8:00 con el tradicional saludo de los Bomberos Voluntarios. A las 9:30 tendrá lugar el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza General San Martín, seguido del acto protocolar y ofrenda al fundador.
A las 10:30, inauguración del laboratorio del Hospital Municipal “Lucero del Alba”.
A las 11:00 se desarrollará el Desfile Cívico Institucional y, desde las 12:30, habrá patio de comidas, artesanos y espectáculos musicales en la Plaza General San Martín.
La jornada continuará a las 15:30 con la exposición “Acuarelas” de Vanesa Hiriart, en la Sala de la Biblioteca Pública Dr. Baldomero Fernández Moreno.
¡Los esperamos para celebrar juntos los 114 años de Huanguelén!
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