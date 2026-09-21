Huanguelén celebra su 114° aniversario

Se invita a toda la comunidad a participar de los actos centrales y actividades programadas para celebrar un nuevo aniversario de Huanguelén, este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Se invita a toda la comunidad a participar de los actos centrales y actividades programadas para celebrar un nuevo aniversario de Huanguelén, este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

El viernes 25, a las 13:00 inauguración de Esculturas en el Paseo de las esculturas, organizado por el Jardín de Infantes N° 907. A las 14:30 puesta en valor del sector rambla frente a la Escuela N° 15 (luminarias y equipamiento urbano).