Suárez dona

umate a una jornada que puede salvar vidas umate a una jornada que puede salvar vidas

En el marco del Día del Donante de Médula Ósea, este martes 22 de septiembre, de 7:30 a 9:30, se realizará una jornada de donación de sangre en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”.