Sumate a una jornada que puede salvar vidas
En el marco del Día del Donante de Médula Ósea, este martes 22 de septiembre, de 7:30 a 9:30, se realizará una jornada de donación de sangre en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”.
La actividad es organizada por la ONG Más Vida en Vida, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, y fue declarada de Interés por el Intendente Municipal.
Cada donante puede representar una oportunidad para una persona que necesita un trasplante y no encuentra compatibilidad dentro de su familia.
Para donar sangre:
No hace falta estar en ayunas.
Evitar lácteos
Se recomienda tomar abundante líquido.
Descansar bien la noche anterior.
Llevar DNI.
Sumate a la campaña y solicitá tu turno al 2926 46-3882.
Simple como donar sangre. Grande como dar una oportunidad de vida.
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