El Intendente Ricardo Moccero festejó junto a la comunidad educativa del Parroquial San José los 60 años del jardín

Durante los festejos se distinguió a promociones de egresados, docentes, ex docentes. La Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” acompañó la jornada.

????“Cada vez que estoy en distintos lugares y hablo de nuestro distrito digo que tenemos tres Pueblos Alemanes que hacen al sentido de identidad y de pertenencia de Coronel Suárez, me siento orgulloso de todos ustedes y de lo que significan para todos los suarenses y este 60° aniversario nada más ni nada menos, del Jardín es una de las cosas que me da gran felicidad por el crecimiento que ha tenido a lo largo de estos años” expresó el Intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero durante el viernes 15 de septiembre, en el acto por el 60° aniversario del Jardín Parroquial San José de la segunda colonia alemana.

????El Jefe Comunal estuvo acompañado por la directora del establecimiento educativo Mariana Lang, una delegación de Hermanas Sierras Misioneras del Espíritu Santo que fueron fundadoras y primeras docentes del establecimiento educativo, el delegado municipal de San José Daniel Schwindt, el Jefe de Gabinete Mauro Moccero, el secretario de Gobierno Gastón Duarte, funcionarios del gabinete, autoridades educativas, alumnos y familias de la comunidad.

????“Agradecerles a todos los docentes que forman, junto a las familias, a éstos chiquitos para que sean personas de bien” agregó el Intendente.

????“El Estado Municipal tiene que acudir y estar presente en todo lo que necesita la institución educativa y así acompañar de manera permanente; y eso es lo que hacemos”, remarcó.

????????Por último, alumnos de la escuela primaria y del jardín cantaron junto a la ex profesora de música Marita March y al profesor Diego Schwab el tema “Los Jardineros”, y el tradicional “Feliz Cumpleaños” junto a la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” que acompañó una jornada cargada de emociones para la comunidad educativa del Jardín Parroquial de Pueblo San José.