“Somos mujeres” se presentó en la Biblioteca Sarmiento

Este domingo por la tarde se llevó a cabo la presentación de la obra “Somos mujeres”, a cargo del Taller de Teatro del Centro de Jubilados San José. Este domingo por la tarde se llevó a cabo la presentación de la obra “Somos mujeres”, a cargo del Taller de Teatro del Centro de Jubilados San José.

Con una importante presencia de público que acompañó la propuesta, las integrantes del taller se lucieron en cada uno de sus roles, ofreciendo una puesta en escena llena de humor y emoción, con un mensaje de coraje y valentía para afrontar situaciones imprevistas.

Desde la Biblioteca Popular Sarmiento felicitamos a todas las actrices por el trabajo realizado y agradecemos al Taller de Teatro del Centro de Jubilados San José por elegir nuestra institución para presentar su obra.

Esperamos volver a disfrutar próximamente de otra propuesta y de este hermoso encuentro entre el teatro y la comunidad.