Día Mundial de la Lucha contra el Sida: habrá testeos gratuitos en la plaza San Martín

La jornada de testeos confidenciales y gratuitos para detectar VIH, Hepatitis C y Sífilis se desarrollará en la plaza San Martín de 9 a 12 el lunes 4 de diciembre. Organiza la secretaria de Salud del Municipio a través del área de Infectología y Epidemiología.

????‍⚕️En las vísperas del Día Mundial del Sida, que se conmemora el 1° de diciembre, desde el Municipio de Coronel Suárez se impulsa la campaña de “testeos gratuitos y confidenciales” de VIH, Sífilis y Hepatitis C, como una invitación a que las personas «se hagan el test y se comprometan a dar respuesta a la epidemia del VIH».

⚕️En Argentina, el test de VIH es gratuito, voluntario, confidencial y no requiere orden médica, por lo que con solo una gótita de sangre del dedo se puede conocer el diagnóstico en menos de 20 minutos.

✍️Según datos del Ministerio de Salud, en Argentina 140.000 personas viven con VIH y, cada año, 5.300 adquieren el virus.

????️»El 13% de las personas que viven con VIH no lo saben. Por eso, realizarse el test de VIH no es sólo una cuestión de salud personal sino también colectiva».