La Dirección de Producción de Coronel Suárez, junto a la Oficina de Empleo, informa que se encuentra abierta la búsqueda de personal para desempeñarse en el área de Seguridad.
🔹 Requisitos:
Contar con secundario completo.
Ser mayor de 21 años.
Poseer experiencia relacionadas en tareas de seguridad
📍 Interesados:
Acercarse a la Oficina de Empleo (Rivadavia 155, entrada por la cochera) de lunes a viernes de 8 a 13:30 hs.
☎️ Consultas al 429340.
