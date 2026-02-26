Búsqueda Laboral – Seguridad

La Dirección de Producción de Coronel Suárez, junto a la Oficina de Empleo, informa que se encuentra abierta la búsqueda de personal para desempeñarse en el área de Seguridad.

🔹 Requisitos:

Contar con secundario completo.

Ser mayor de 21 años.

Poseer experiencia relacionadas en tareas de seguridad

📍 Interesados:

Acercarse a la Oficina de Empleo (Rivadavia 155, entrada por la cochera) de lunes a viernes de 8 a 13:30 hs.

☎️ Consultas al 429340.